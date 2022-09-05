В Узбекистане ожидается магнитная буря силой 5 баллов

CentralAsia (UZ) - С понедельника в Узбекистане будут наблюдаться 5-балльные магнитные бури, ко вторнику воздействие бури начнет уменьшаться, передает Минздрав РУз.

5 сентября в Узбекистане прогнозируют 5-балльную магнитную бурю по 8-балльной шкале. Об этом сообщил эксперт «Узгидромета» Эркин Абдулахадов. По его словам, со вторника последствия магнитной бури могут уменьшиться.

На прошлой неделе на Солнце произошло 24 сильные солнечные вспышки. По его словам специалисты, образовались две гиперактивные зоны. «Естественно, что эти вспышки на поверхности Солнца повышают уровень опасности магнитной бури на Земле», — сказал эксперт. Также структура «Метеоинфоком» Узгидромета сообщает о 5-балльной опасности магнитной бури со степенью G3 в Узбекистане сегодня в полдень.

Во время магнитной бури многие люди испытывают легкую боль в затылке. В это время таким людям рекомендуется меньше двигаться и больше оставаться дома. Также в этот период людям, испытывающим вышеуказанное состояние, не рекомендуется курить, употреблять алкоголь, кофе, заниматься спортом.

Люди, страдающие хроническими заболеваниями, должны носить с собой лекарства, прописанные врачами, и часто контролировать свое кровяное давление.

Магнитные бури — это внезапные изменения магнитного поля Земли, вызывающие смещение магнитной оси компаса. Магнитные бури наблюдаются одновременно на больших территориях Земли, иногда по всей Земле.