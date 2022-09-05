В Турции за неделю выявили 45,8 тыс. случаев COVID

CentralAsia (CA) - В Турции с 22 по 28 августа выявили 45 тыс. 882 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

А с 15 по 21 августа было выявлено 80 тыс. 20 новых случаев.

Согласно последней еженедельной таблице Covid-19, опубликованной Министерством здравоохранения умерли 209 человек, выздоровели — 57 тыс. 265.

Всего с начала пандемии в Турции выявлено 16 млн 979 тыс. 750 случаев. Общее число летальных исходов составило 100 тыс. 840 человек.