В Турции за неделю выявили 45,8 тыс. случаев COVID
- Азия и мир, общество
- 12:38, 05 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - В Турции с 22 по 28 августа выявили 45 тыс. 882 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
А с 15 по 21 августа было выявлено 80 тыс. 20 новых случаев.
Согласно последней еженедельной таблице Covid-19, опубликованной Министерством здравоохранения умерли 209 человек, выздоровели — 57 тыс. 265.
Всего с начала пандемии в Турции выявлено 16 млн 979 тыс. 750 случаев. Общее число летальных исходов составило 100 тыс. 840 человек.
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