Монголия заняла 42-е место в Глобальном индексе мира

CentralAsia (MNG) -
По данным Global Peace Index на 2022 год, из 163 стран, включенных в рейтинг, второй самой безопасной страной в регионе признана Монголия — 45 место, опередив Южную Корею. А Япония оказалась самой безопасной страной в регионе.
Исландия, Новая Зеландия и Ирландия занимают первые три места рейтинга. Афганистан находится на последнем месте.
В регионе, где расположена Монголия, соседями отмечены более опасные страны.
Другие страны региона заняли:
- Китай — 89,
- Россия — 160,
- Казахстан — 97,
- Северная Корея — 152,
- Южная Корея — 43,
- Япония — 10.
Эксперты исследовали следующие показатели для составления итогового индекса:
- внутренние и внешние конфликты, их интенсивность и число жертв;
- отношения с соседними странами;
- доля беженцев среди населения;
- степень недоверия между гражданами;
- политическая неустойчивость и общественный порядок;
- политический террор;
- частота терактов;
- количество убийств на 100 тысяч человек;
- число заключенных;
- доля тяжких преступлений;
- число служащих силовых структур;
- доля военных расходов в ВВП;
- импорт и экспорт вооружений;
- участие в контингентах ООН или других сил;
- доступность стрелкового оружия и количество тяжелого вооружения;
- модернизация вооруженных сил.
Рейтинг Global Peace Index ежегодно разрабатывается социологами и экономистами международной экспертной группы Института мира совместно с Центром исследований мира и конфликтов Сиднейского университета.
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