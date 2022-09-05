Монголия заняла 42-е место в Глобальном индексе мира

CentralAsia (MNG) -

По данным Global Peace Index на 2022 год, из 163 стран, включенных в рейтинг, второй самой безопасной страной в регионе признана Монголия — 45 место, опередив Южную Корею. А Япония оказалась самой безопасной страной в регионе.

Исландия, Новая Зеландия и Ирландия занимают первые три места рейтинга. Афганистан находится на последнем месте.

В регионе, где расположена Монголия, соседями отмечены более опасные страны.

Другие страны региона заняли:

Китай — 89,

Россия — 160,

Казахстан — 97,

Северная Корея — 152,

Южная Корея — 43,

Япония — 10.

Эксперты исследовали следующие показатели для составления итогового индекса:

внутренние и внешние конфликты, их интенсивность и число жертв;

отношения с соседними странами;

доля беженцев среди населения;

степень недоверия между гражданами;

политическая неустойчивость и общественный порядок;

политический террор;

частота терактов;

количество убийств на 100 тысяч человек;

число заключенных;

доля тяжких преступлений;

число служащих силовых структур;

доля военных расходов в ВВП;

импорт и экспорт вооружений;

участие в контингентах ООН или других сил;

доступность стрелкового оружия и количество тяжелого вооружения;

модернизация вооруженных сил.

Рейтинг Global Peace Index ежегодно разрабатывается социологами и экономистами международной экспертной группы Института мира совместно с Центром исследований мира и конфликтов Сиднейского университета.

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