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Монголия заняла 42-е место в Глобальном индексе мира

CentralAsia (MNG) -  

По данным Global Peace Index на 2022 год, из 163 стран, включенных в рейтинг, второй самой безопасной страной в регионе признана Монголия — 45 место, опередив Южную Корею. А Япония оказалась самой безопасной страной в регионе.

Исландия, Новая Зеландия и Ирландия занимают первые три места рейтинга. Афганистан находится на последнем месте.

В регионе, где расположена Монголия, соседями отмечены более опасные страны.

Другие страны региона заняли:

  • Китай — 89,
  • Россия — 160,
  • Казахстан — 97,
  • Северная Корея — 152,
  • Южная Корея — 43,
  • Япония — 10.

Эксперты исследовали следующие показатели для составления итогового индекса:

  • внутренние и внешние конфликты, их интенсивность и число жертв;
  • отношения с соседними странами;
  • доля беженцев среди населения;
  • степень недоверия между гражданами;
  • политическая неустойчивость и общественный порядок;
  • политический террор;
  • частота терактов;
  • количество убийств на 100 тысяч человек;
  • число заключенных;
  • доля тяжких преступлений;
  • число служащих силовых структур;
  • доля военных расходов в ВВП;
  • импорт и экспорт вооружений;
  • участие в контингентах ООН или других сил;
  • доступность стрелкового оружия и количество тяжелого вооружения;
  • модернизация вооруженных сил.

Рейтинг Global Peace Index ежегодно разрабатывается социологами и экономистами международной экспертной группы Института мира совместно с Центром исследований мира и конфликтов Сиднейского университета.

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