В число самозанятых в Узбекистане войдут риэлторы и животноводы

CentralAsia (UZ) - Перечень видов деятельности, которыми могут заниматься самозанятые в Узбекистане расширен постановлением президента «О мерах по сокращению доли неформальной занятости и формированию баланса трудовых ресурсов на основе современных подходов», информирует Минюст республики.

С 1 ноября 2022 года самозанятым позволены следующие виды деятельности: посреднические услуги на рынках домашних животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей и других); посреднические услуги на авторынках; оказание риэлторских услуг (оказание содействия в поиске жилья для аренды, а также приобретении и отчуждении жилья); услуги аренды (проката) бытовых изделий (столов и стульев, посуды, оборудования и других); изготовление изделий из гипса и ганча (домашней утвари, скульптур сказочных героев); изготовление памятников, сувениров и декоративных изделий из камня и каменной продукции; плетение корзин, специальных емкостей для хлебной продукции и других изделий из дерева; услуги переработки и реализации молока и молочных изделий на дому; выращивание коконов в домашних условиях, плодов, ростков и саженцев тутовника на личных приусадебных земельных участках; ткачество и реализация шелковой ткани и шелковых ковров на дому; гончарное ремесло.

С 1 января 2023 года граждане смогут заниматься животноводством (крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади и другие); птицеводством (перепелки, индейки, гуси, утки); кролиководством; пчеловодством; рыбоводством; садоводством; лимоноводством; цветоводством; тепличное хозяйство.

Это касается тех узбекистанцев, которые занимаются этими видами деятельности на личных приусадебных земельных участках и раз в год оплачивают социальный налог (в размере не менее однократного размера базовой расчетной величины - БРВ). Эти граждане включаются в категорию официально занятого населения и данный период засчитывается в их трудовой стаж.