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Недалеко от посольства России в Кабуле произошел взрыв

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере 20 человек погибли в результате самоподрыва террориста-смертника у посольства России в афганском Кабуле. Об этом сообщило на своей странице в Twitter агентство Peshgo News, со слов очевидцев.

Как сообщает источник «РИА Новости» от 15 до 20 человек погибли или пострадали из-за взрыва.

«РИА Новости» со ссылкой на источники сообщают, что двое россиян — дипломат и охранник посольства пострадали при взрыве.

Как сообщили изданию с места происшествия, нападение смертника произошло в тот момент, когда российский дипломат вышел к собравшимся у дипмиссии жителям столицы, чтобы «забрать документы».

По данным полиции, представители «Талибана» уничтожили террориста, двигавшегося в направлении посольства.

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