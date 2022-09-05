Токаев провел заседание по ликвидации пожаров в Костанайской области. Видео

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров в Костанайской области.

Как говорится в сообщении пресс-службы Акорды, глава государства заслушал доклады министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина и акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова о принимаемых мерах по локализации пожаров, эвакуации граждан из населенных пунктов и оказанию поддержки пострадавшим.

Он подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем. Были приняты все необходимые меры по ликвидации стихийного бедствия.

Токаев призвал извлечь соответствующие уроки из произошедшего и дал оперативному штабу ряд конкретных поручений, направленных на обеспечение бесперебойной работы всех ведомств для скорейшей полной ликвидации возгораний.

– Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Они переселены в безопасное место. Правительство по моему поручению занимается решением соответствующих вопросов. Никаких сомнений в том, что эта помощь будет оказана, не должно быть!– заявил он.

Президент также встретился с личным составом подразделений министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел и обороны, а также с добровольцами, задействованными в тушении пожаров.

За последние сутки площадь пожаров в Казахстане выросла в 4,5 раза — до 43 га. В регионе эвакуированы 1,8 тыс. жителей.

Ранее стало известно, что во время пожара погиб один человек, пятеро пострадали. При пожаре были повреждены 108 строений, 98 из них полностью сгорели. Лесные пожары на севере Казахстана начались 2 сентября.

Власти Костанаской области на севере Казахстана объявили режим чрезвычайной ситуации.

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