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В Бухаре загорелись банкоматы «Тенге Банка»

CentralAsia (UZ) -  В Бухаре 4 сентября в микрорайоне Дустлик произошел пожар в банкоматах, принадлежащих «Тенге Банку», сообщает пресс-служба УЧС области.

Как сообщается, в 20:14 часов дежурному диспетчеру областного управления по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании в банкоматах. В результате пожара сгорело 24 квадратных метра пластиковых покрытий кровли и стен здания. 2 спасательных экипажа прибыли на место в 20:17 и в 20:28 все полностью потушили.

Кроме того, полностью спасено от огня 20 квадратных метров банкоматного оборудования.

По предварительной информации, причиной возгорания предполагается короткое замыкание электрических проводов. В настоящее время материальный ущерб не установлен.

В результате пожара случаев ожогов не было.

АКБ «Tenge Bank» является 100% дочерним банком АО «Народный Банк Казахстана» (Halyk Bank).

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