В Туркменистане сбор хлопка начнется 7 сентября

CentralAsia (TM) - На заседании кабмина, прошедшего на днях, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов благословил сбор урожая хлопка в Ахалском, Балканском, Лебапском и Марыйском велаятах 7 сентября, а в Дашогузском велаяте – 14 сентября, сообщает госинформагентство ТДХ.

В прошлом году собирать хлопок начали на день позже – 8-го и 15-го числа соответственно.

Ранее как сообщало издание «Хроника Туркменистана», с 18 августа арендаторы Лебапского велаята должны ежедневно собирать со своих полей не менее 25 кг хлопка. Это делается для того, чтобы сразу же после объявления о начале уборки хлопка можно было снять телерепортаж о первом собранном урожае, который уже везут на хлопкозаводы.

Тема сбора хлопка затрагивалась на совещании с главами регионов 29 августа. Тогда глава государства заговорил о подготовке к празднованию 31-й годовщины независимости Туркменистана (отмечается 27 сентября).

«Следуя традициям нашего народа, такие даты встречают трудовыми победами. Поэтому наши отважные земледельцы и хлеборобы в эти дни трудятся не покладая рук», – процитировало ТДХ президента.

В прошлом году бывший президент Гурбнагулы Бердымухамедов приказал сдать запланированные объемы хлопка к юбилейному Дню независимости, хотя обычно о выполнении госплана чиновники сообщают в конце октября – начале ноября. В итоге в 2021 году о выполнении плана по хлопку главе государства доложили лишь 11 ноября.