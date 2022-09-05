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В России за сутки выявили 41,6 тыс. заболевших коронавирусом

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки выявили более 41 690 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 сентября передает оперативный штаб.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 771 113.

Днем ранее число выявленных случаев составило 48 042.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (4006), в Петербурге (2997) и Московской области (1218). Меньше всего — в Ненецком округе (6 случаев), в Чукотском округе (5 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1830. За этот же период 30 703 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 777 401.

За сутки умерли 76 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 384 787 человек.

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