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В результате нападений с ножом в Канаде 10 человек погибли, 15 ранены

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере 10 человек погибли и еще 15 получили ножевые ранения в результате сразу нескольких нападений в центральной канадской провинции Саскачеван, сообщила полиция.

Нападавшие скрылись, по всей провинции ведется их поиск, написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Жертвы нападавших были обнаружены в 13 разных местах, в том числе в общине канадских индейцев кри Джеймс Смит и деревне Уэлдон.

Полиция назвала имена подозреваемых в нападениях - это Дэмиен Сандерсон, 31 год, и Майлз Сандерсон, 30 лет. Неизвестно, являются ли они родственниками. По заявлению полиции, они вооружены и опасны и по-прежнему находятся в бегах.

В последний раз их видели в столице провинции Реджайне, примерно в 280 км к югу от Уэлдона, в воскресенье днем.

В резервации Джеймс Смит объявлено чрезвычайное положение - эта мера, по заявлению властей, является ответом на «многочисленные убийства и нападения» на членов общины коренных народов Канады в воскресенье.

Для оказания помощи пострадавшим открыты два центра экстренной помощи.

Марко Мендичино, министр общественной безопасности Канады, ранее призвал жителей Саскачевана «оставаться в укрытиях», так как по всей обширной территории провинции ищут нападавших.

Местная полиция призывает подозреваемых сдаться властям.

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