В результате нападений с ножом в Канаде 10 человек погибли, 15 ранены

- Азия и мир, происшествия
- 15:08, 05 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - По меньшей мере 10 человек погибли и еще 15 получили ножевые ранения в результате сразу нескольких нападений в центральной канадской провинции Саскачеван, сообщила полиция.
Нападавшие скрылись, по всей провинции ведется их поиск, написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Жертвы нападавших были обнаружены в 13 разных местах, в том числе в общине канадских индейцев кри Джеймс Смит и деревне Уэлдон.
Полиция назвала имена подозреваемых в нападениях - это Дэмиен Сандерсон, 31 год, и Майлз Сандерсон, 30 лет. Неизвестно, являются ли они родственниками. По заявлению полиции, они вооружены и опасны и по-прежнему находятся в бегах.
В последний раз их видели в столице провинции Реджайне, примерно в 280 км к югу от Уэлдона, в воскресенье днем.
В резервации Джеймс Смит объявлено чрезвычайное положение - эта мера, по заявлению властей, является ответом на «многочисленные убийства и нападения» на членов общины коренных народов Канады в воскресенье.
Для оказания помощи пострадавшим открыты два центра экстренной помощи.
Марко Мендичино, министр общественной безопасности Канады, ранее призвал жителей Саскачевана «оставаться в укрытиях», так как по всей обширной территории провинции ищут нападавших.
Местная полиция призывает подозреваемых сдаться властям.