В первый день школы в Ташкенте образовались огромные очереди у касс метро

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 5 сентября - в первый день начала учебы в учебных заведениях - наблюдались очереди у касс метрополитена. Фотографии с очередями распространились в соцсетях.

Администрация Ташкентского метрополитена призвала пассажиров пользоваться транспортными картами и соблюдать взаимное уважение.

По прогнозам администрации метро, с сентября 2022 года количество пассажиров вырастет на 200 тысяч в день по сравнению с 2021 годом.

Отмечается, что в сентябре метро будут пользоваться 550-580 тысяч человек в сутки, а в октябре — 600 тысяч.

В ведомстве заверили, что ведут планомерные работы для предотвращения возможных скоплений. Однако пассажиров также попросили соблюдать правила пользования метро.

«Во время поездок следует соблюдать взаимное уважение, не загораживать входные двери вагона, не стоять возле дверей, пока пассажиры внутри не освободят поезд, по возможности двигаться быстрее, не опираться на двери вагона, не оставлять личные вещи в вагоне и зоне метро», — говорится в сообщении.

Кроме того, пассажирам, регулярно пользующимся метро, предложили сэкономить время и минимизировать скопление перед кассами, расплачиваясь банковскими и транспортными картами.