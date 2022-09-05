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Два сотрудника посольства России погибли при взрыве в Кабуле
Предыстория: Недалеко от посольства России в Кабуле произошел взрыв

CentralAsia (CA) -  Два сотрудника российского посольства погибли при взрыве в Кабуле, сообщил МИД РФ. По данным ведомства, боевик привел в действие взрывное устройство у входа в консульский отдел диппредставительства.

«5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие»,— говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что российская сторона контактирует с афганскими спецслужбами. Ранее источник «РИА Новости» сообщал, что в результате взрыва пострадали два гражданина России — дипломат и охранник. Информация об их состоянии не уточнялась.

Между тем контролирующее Афганистан движение «Талибан» сообщило, что «сегодня около 11 часов дня террорист-смертник возле посольства России в 7-м районе города Кабула хотел взорвать себя в толпе, но не дойдя до цели, силовики открыли огонь по нему, в результате чего произошел взрыв».

Как написал в твиттере начальник пресс-центра полиции Кабула Халид Задран, «в результате инцидента погиб один мирный житель, еще 10 получили ранения».

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп на данный момент не взяла на себя ответственность за нападение.

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