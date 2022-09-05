В Узбекистане обнаружено изображение одногорбого верблюда и череп лошади возрастом несколько миллионов лет

CentralAsia (UZ) - В горной местности Окташ в районе поселка Гоз Шерабадского района Сурхандарьинской области экспедицией научных сотрудников Национального центра археологии Академии наук Узбекистана найдено резное изображение одногорбого верблюда, сообщает ИА «Дунё».

Размер найденного изображения 75х90см. Оно вырезано в плоской известняковой скале и покрыто выгоревшей на солнце плесенью. По размерам этого изображения было определено, что на картинке изображен молодой верблюд.

Также члены экспедиции провели опросы среди местного населения с целью повышения этнографических и географических представлений об этой местности. В результате были получены сведения о расположении каменных рудников в этом районе, помимо изображений наскальных рисунков, а в доме одного из местных жителей полностью сохранился череп головы древнего коня. Возраст черепа этой лошади оценивается в несколько миллионов лет, исходя из уровня сохранности и того факта, что он был найден в древних почвенных отложениях.