В Кремле прокомментировали взрыв у посольства России в Кабуле

CentralAsia (CA) - Атаку на посольство России в Афганистане, в результате которой погибли два сотрудника дипмиссии, в Кремле квалифицируют как теракт. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, осудив нападение.

«Безусловно, речь идет о террористическом акте, абсолютно недопустимом. В целом мы решительно осуждаем подобный террористический акт и, конечно же, сейчас главное, что необходимо сделать, – это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями-дипломатами. Я понимаю, информация сейчас будет уточняться», - сказал Песков.

Ранее в МИД России подтвердили гибель двух сотрудников дипмиссии РФ в результате взрыва у российского посольства в Кабуле. По данным Al Arabiya, атаку совершил террорист-смертник.