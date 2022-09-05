Глава КНР Си Цзиньпин приедет в Казахстан

Си Цзиньпин

CentralAsia (KZ) - Председатель Китайской Народной республики Си Цзиньпин посетит Казахстан с государственным визитом. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

«По приглашению главы государства 14 сентября планируется государственный визит председателя КНР в Казахстан. В рамках визита планируются двусторонние переговоры между главами двух государств, а также будут подписаны двусторонние документы в различных областях сотрудничества», - сообщил Смадияров.

Отмечается, что визит направлен на дальнейшее углубление всестороннего стратегического партнерства и развитие политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.

Смадияров уточнил, что участие главы КНР в Съезде лидеров мировых религий пока не подтверждается.

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