Украинские войска отбили наступления войск РФ на Авдеевском и Бахмутском направлениях, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Подразделения украинских войск отбили наступление войск РФ на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 5 сентября.

За прошедшие сутки российские войска нанесли 25 ракетных и более 22 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. В частности, пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Дмитровка, Константиновка, Зеленополье, Зайцево, Кодема, Соледар, Николаев, Вознесенск, Очаков, Сухой Пруд и Безымянное.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с воздушного пространства и территории Беларусии.

На других направлениях войска РФ обстреляли военную и гражданскую инфраструктуры из танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении российские войска совершили обстрелы гражданской и военной инфраструктуры более 10 населенных пунктов. Больше огневого влияния испытали Гасичевка, Янжуловка, Николаевка, Михальчина Слобода Черниговской области и Нововасиловка, Новая Гута, Середина-Буда, Бачевск, Яструбино и Смолино Сумской области;

на Харьковском направлении войска РФ нанесли поражение в районах населенных пунктов Дементиевка, Новое, Одноробовка, Борщева, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Питомник, Русская Лозовая, Слобожанское, Момотово, Петровка, Байрак, Гусаровка, Чепиль и Мосьпаново. Задействовал БПЛА для корректировки огня артиллерии;

на Славянском направлении обстрелов со стороны российских войск подверглись населенные пункты Краснополье, Дибровно, Вернополье и Богородичное. По населенному пункту Дмитровка враг нанес авиаудару;

на Краматорском направлении противник совершил обстрелы в районах Пискуновки, Донецкого, Кривой Луки, Северска и Спорного;

на Бахмутском направлении войска РФ обстреляли районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Зайцево, Кодема, Майорск, Бахмутское, Соледарь, Бахмут и Николаевка. Кроме того, нанесли авиационный удар возле Константиновки, Зеленополья, Зайцева, Кодемы и Соледара;

на Авдеевском направлении обстрелов из минометов и ствольной артиллерии подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Авдеевка и Водяное;

на Новопавловском направлении российские войска активных наступательных действий не проводили, вместе с тем производили обстрелы районов населенных пунктов Новомихайловка, Парасковеевка, Керменчик и Времовка;

на Запорожском направлении российские войска обстреляли районы Новополя и Новоселки;

на Южнобужском направлении войска РФ ведут оборонительные действия, совершают обстрелы в районах населенных пунктов Мирное, Степная Долина, Александровка, Таврическое, Партизанское, Ольгино, Киселевка, Кобзарцы, Белая Криница, Андреевка, Нововоскресенское, Мироновка, Любимовка, Петровка.

Подразделения украинских войск успешно отбили наступление войск РФ в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Кодема и Соледар на Бахмутском направлении, а также в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное и Невельское на Авдеевском направлении.