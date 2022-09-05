Минобороны России сообщило об уничтожении более 220 украинских военных в Николаево-Криворожском направлении

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Армия Украины при попытке закрепиться в Николаево-Криворожском направлении за сутки потеряла более 220 человек, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Вооруженные силы Украины продолжали попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск», - сказал Конашенков.

«Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих», - заявил он.

Конашенков также сообщил, что военные РФ уничтожили на Украине два склада боеприпасов для ракетных систем залпового огня, в том числе, системы HIMARS.

«В районах Вознесенска и Очакова Николаевской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, на которых хранились свыше 1,5 тыс. реактивных снарядов для систем залпового огня, в том числе более 200 ракет для систем залпового огня HIMARS производства США», - заявил в понедельник официальный представитель министерства обороны России.

Также стало известно, что российские военные уничтожили пусковую установку системы HIMARS в районе населенного пункта Тимченки в Харьковской области.

Конашенков также сообщил, что средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в ряде районов, в том числе один «Байрактар-ТБ2».

«В районах Чернобаевки и Новой Каховки Херсонской области сбиты четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США. Кроме того, в воздухе перехвачены 34 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха» в районах населённых пунктов Казацкое и Чернобаевка Херсонской области», - заявил он.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 287 самолетов, 152 вертолета, 1877 беспилотных летательных аппаратов, 372 зенитных ракетных комплекса, 4822 танка и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3368 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5304 единицы специальной военной автомобильной техники», - сказал он.