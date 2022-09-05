Казахстан решил импортировать до 100 тыс. тонн дизтоплива из России

CentralAsia (KZ) - Казахстан в сентябре планирует импортировать до 100 тыс. тонн дизельного топлива из России. Об этом, как передает Vlast.kz, сообщил в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр энергетики Болат Акчулаков.

«Предполагаемый объем — две партии. Общий итог — до 100 тыс. тонн. Однозначно, что этот объем будет из Российской Федерации. У нас ближайших поставщиков дизтоплива в таком количестве просто нет», — сказал Акчулаков.

Он заверил, что данный объем закупки горючего был предусмотрен изначально в рамках индикативных балансов. «Сейчас уже отгрузки начались, компания «Казмунайгаз» этим вопросом занимается. Мы в скором времени ожидаем первую партию импортного дизельного топлива», — добавил глава ведомства.

В августе казахстанцы столкнулись с дефицитом дизельного топлива на отечественных заправках. Его либо отпускали по талонам, либо — ограниченным объемом в одни руки. Основной причиной нехватки горючего профильные ведомства назвали транзитный транспорт, вывозящий большие объемы солярки за пределы Казахстаны — в страны, где цены на нее значительно выше. Для борьбы с проблемой с 22 августа в республике были введены дифференцированные цены на дизтопливо. Теперь иностранцам его должны продавать почти вдвое дороже, чем гражданам РК.

Еще одной причиной дефицита были названы системные упущения и недостатки в логистике со стороны компаний «КазМунайГаз», Petrosun, а также нефтеперерабатывающих заводов. Строгие выговоры в связи с этим получили глава «КазМунайГаза» Магзум Мирзагалиев и замминистра энергетики Асет Магауов.

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