Туркменистан планирует довести экспорт электроэнергии до 9 миллиардов киловатт-часов

CentralAsia (TM) - До 9 миллиардов киловатт-часов планирует довести в 2022 году Туркменистан объёмы поставок электроэнергии в зарубежные страны. Об этом заявил председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов на встрече со студентами и преподавателями Государственного энергетического института Туркменистана в Мары, сообщает 5 сентября газета «Нейтральный Туркменистан».

«В настоящее время туркменская электрическая энергия, помимо Афганистана, экспортируется в Иран, Узбекистан и Кыргызстан. В нынешнем году планируется довести объёмы поставок до 9 миллиардов киловатт-часов. Этот показатель в 3,3 раза выше, чем в 2013 году», – сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Он отметил, что сегодня в Туркменистане действуют 12 электростанций мощностью 6943,2 мегаватт, где установлена 51 турбинная установка, из которых газовых турбин – 39, паровых – 12.

По словам, Гурбангулы Бердымухамедова, ввод эксплуатацию в сентябре 2018 года в Мары новой электростанции комбинированного цикла позволил увеличить на 3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, отправляемой за рубеж.

Глава палаты Халк Маслахаты национального парламента отметил, что излишки электроэнергии, вырабатываемой на Дашогузской государственной электростанции, экспортируются в Республику Узбекистан.

Гурбангулы Бердымухамедов также напомнил, что 1 февраля 2020 года началось строительство линии электропередачи напряжением 220 киловольт от Марыйской государственной электростанции до города Герат. Это, по его мнению, даст возможность экспорта электроэнергии в Пакистан и другие страны Южной Азии транзитом через Афганистан.