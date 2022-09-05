В Туркменистане планируют в 2023 году запустить кольцевую энергосистему

CentralAsia (TM) - В 2023 году Туркменистан планирует запустить кольцевую энергосистему. Об этом заявил председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов на встрече со студентами и преподавателями Государственного энергетического института Туркменистана в Мары, сообщает 5 сентября газета «Нейтральный Туркменистан».

«Основной целью этого масштабного проекта является увеличение производства электрической энергии и повышение надёжности энергоснабжения внутренних потребителей за счёт соединения энергосистем Ашхабада и велаятов в единое энергетическое кольцо», – сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Реализация этого проекта доверена консорциуму компаний Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Турция) и Çalik Enerji Swiss AG (Швейцария). В 2020 году Госкорпорация «Туркменэнерго» заключила контракты с Çalik Enerji Sanayi на проектирование, поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию систем телемеханики, коммуникаций и SCADA для высоковольтных линий электропередачи и станций Ахал – Балкан и Балкан – Дашогуз.

В октябре 2021 года была сдана в эксплуатация высоковольтная линия электропередачи длиной 421 км Ахал-Балкан, которая стала первым этапом проекта по созданию единой кольцевой энергосистемы страны. Он был реализован за счёт долгосрочных кредитных средств Азиатского банка развития.

«Реализация проекта кольцевой энергосистемы на магистралях Ахал-Балкан и Балкан-Дашогуз позволит создать единую энергосистему страны. Мы планируем запустить его в 2023 году», – сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Он отметил, что в ходе своего визита в этом году в Дашогузский велаят Президент страны ознакомился с ходом строительства воздушной линии электропередачи Балкан-Дашогуз. Интенсивный ход строительно-монтажных работ свидетельствует о том, что возведение объекта будет завершено в назначенный срок.

В будущем планируется модернизировать действующую линию электропередачи Ашхабад-Мары.

По мнению главы Халк Маслахаты парламента, реализация этих планов позволит обеспечить взаимное страхование всех звеньев энергосистемы Туркменистана. Эта система также откроет путь для развития продуктивного сотрудничества между странами региона и повышения их экономического потенциала.

Гурбангулы Бердымухамедов также сообщил, что к 2028 году планируется провести во всех велаятах страны свыше 3,28 тысяч километров линий электропередачи и нарастить объём производства электроэнергии до 37,5 миллиарда киловатт-часов, что на 22,5% выше уровня этого года.