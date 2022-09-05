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Появление американского военного «Боинга» в Нур-Султане объяснили в МИД Казахстана
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров рассказал, почему в Нур-Султане приземлился военный транспортный самолет вооруженных сил США.

В субботу в российских Telegram-каналах распространилось сообщение о том, что в столице Казахстана приземлился «тяжелый транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США».

Смадияров пояснил, что прибытие самолета - стандартная практика.

«Этот самолет прилетел по договоренности нашей с американской стороной. Он доставил дипломатический груз в американское посольство. Есть такая практика, все самолеты, которые развозят дипломатическую почту, принадлежат ВВС США. Поэтому они военные. До этого он развозил почту по регионам, по некоторым странам. Буквально полтора часа простоял самолет, выгрузили почту и улетели», - сказал Смадияров.

Он попросил не верить домыслам в соцсетях и доверять только официальной информации.

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