Семь человек погибли при землетрясении в Китае. Видео

CentralAsia (CA) - По меньшей мере семь человек погибли при землетрясении силой 6,8 баллов в провинции Сычуань на юго-западе Китая 5 сентября. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР со ссылкой на власти Гардзе-Тибетского автономного округа провинции.

Сейсмологический центр республики зарегистрировал мощные подземные толчки на территории Гардзе-Тибетского автономного округа. Эпицентр землетрясения находился в уезде Лудин, очаг залегал на глубине 16 км.

В автономном округе проживают более 1,1 млн человек.