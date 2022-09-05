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Семь человек погибли при землетрясении в Китае. Видео

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере семь человек погибли при землетрясении силой 6,8 баллов в провинции Сычуань на юго-западе Китая 5 сентября. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР со ссылкой на власти Гардзе-Тибетского автономного округа провинции.

Сейсмологический центр республики зарегистрировал мощные подземные толчки на территории Гардзе-Тибетского автономного округа. Эпицентр землетрясения находился в уезде Лудин, очаг залегал на глубине 16 км.

В автономном округе проживают более 1,1 млн человек.

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