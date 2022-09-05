Семь человек погибли при землетрясении в Китае. Видео
- Азия и мир, происшествия
- 17:21, 05 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - По меньшей мере семь человек погибли при землетрясении силой 6,8 баллов в провинции Сычуань на юго-западе Китая 5 сентября. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР со ссылкой на власти Гардзе-Тибетского автономного округа провинции.
Сейсмологический центр республики зарегистрировал мощные подземные толчки на территории Гардзе-Тибетского автономного округа. Эпицентр землетрясения находился в уезде Лудин, очаг залегал на глубине 16 км.
В автономном округе проживают более 1,1 млн человек.
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