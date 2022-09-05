Товарооборот России и Таджикистана в 2022 году составил около $1 млрд

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CentralAsia (TJ) - Глава таджикского МИД Сироджиддин Мухриддин сообщил о приближении показателей товарооборота России и Таджикистана к отметке $1 млрд. По его данным, актуальный торговый объем превышает прошлогодний на 40%.

«За восемь месяцев текущего года объем взаимного товарооборота, по нашим данным, приблизится к отметке в $1 млрд. Это более чем на 40% больше аналогичного периода прошлого года»,— сообщил Мухриддин перед началом встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым

По данным московской мэрии, в 2021 году товарооборот между Москвой и Таджикистаном составил около $133 млн. По сравнению с 2020 годом импорт товаров из Таджикистана увеличился в 5,3 раза.

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