Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 194 дня военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:32, 05 сентября 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 5 сентября.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 49800 (+300) человек;
танков ‒ 2068 (+19) ед;
боевых бронированных машин – 4459 (+29) ед;
артиллерийских систем – 1157 (+10) ед;
РСЗО – 294 (+0) ед;
средства ПВО – 156 (+0) ед,
самолетов – 236 (+0) ед,
вертолетов – 206 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 (+3),
крылатые ракеты – 205 (+2),
корабли/катера – 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3286 (+10) ед,
специальная техника – 107 (+1).
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