Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 194 дня военных действий

Азия и мир, политика

17:32, 05 сентября 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 5 сентября. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 49800 (+300) человек; танков ‒ 2068 (+19) ед; боевых бронированных машин – 4459 (+29) ед; артиллерийских систем – 1157 (+10) ед; РСЗО – 294 (+0) ед; средства ПВО – 156 (+0) ед, самолетов – 236 (+0) ед, вертолетов – 206 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 (+3), крылатые ракеты – 205 (+2), корабли/катера – 15 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 3286 (+10) ед, специальная техника – 107 (+1). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia