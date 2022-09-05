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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 194 дня военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 5 сентября.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 49800 (+300) человек;

танков ‒ 2068 (+19) ед;

боевых бронированных машин – 4459 (+29) ед;

артиллерийских систем – 1157 (+10) ед;

РСЗО – 294 (+0) ед;

средства ПВО – 156 (+0) ед,

самолетов – 236 (+0) ед,

вертолетов – 206 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 (+3),

крылатые ракеты – 205 (+2),

корабли/катера – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3286 (+10) ед,

специальная техника – 107 (+1).

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