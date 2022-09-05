Подвариант COVID «кентавр» не более устойчив к антителам, чем доминирующий сейчас BA.5

CentralAsia (CA) - Исследователи из Каролинского института (Швеция) сравнили способность субварианта коронавируса «омикрон» BA.2.75 («кентавр») уклоняться от антител со свойствами других субвариантов, говорится в сообщении института.

«Наше исследование показывает, что «омикрон» BA.2.75 обладает примерно тем же уровнем устойчивости к антителам, что и доминирующий вариант BA.5, что является обнадеживающей новостью, если мы пострадаем от волны BA.2.75 в Швеции», - отмечает ведущий автор исследования Бен Мюррелл.

Новый вариант омикрона, BA.2.75, названный «кентавром», который вызвал волну инфекции в Индии и распространился по всему миру, в последние несколько недель также был обнаружен в Швеции, отмечается в сообщении.

Создав псевдовирус BA.2.75, ученые смогли проверить его чувствительность к антителам, присутствующим в крови доноров, в качестве которых использовались 40 случайных образцов крови, взятых в Стокгольме, как до, так и после первой волны распространения «омикрона».

Исследователи также изучили, теряют ли противовирусные моноклональные антитела, которые клинически используются для лечения инфицированных пациентов, свой эффект против омикрона BA.2.75, по сравнению с BA.5.

«Здесь исследователи также не обнаружили тревожных различий», - говорится в сообщении.