Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании

Лиз Трасс

CentralAsia (CA) - По результатам выборов главы Консервативной партии, новым лидером партии и премьер-министром Великобритании стала Лиз Трасс, с 2021 года занимавшая пост главы МИД и министра по делам женщин и равных возможностей в кабинете Бориса Джонсона, передает Sky News.

Голосование по выбору нового лидера британских консерваторов завершилось 2 сентября, а началось 1 августа. В финал выборов вышли только Лиз Трасс и бывший канцлер казначейства Риши Сунак, предыдущий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 7 июля объявил об отставке.

Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.

Как сообщал ранее Sky News, действующий премьер Борис Джонсон передаст свои полномочия новому лидеру партии не раньше, чем 6 сентября. В этот же день королева Великобритании примет обоих в шотландском замке Балморал, а 7 сентября может пройти традиционная сессия вопросов премьеру в парламенте.

Лиз Трасс занимала в действующем правительстве сразу два поста: министра иностранных дел и министра по делам женщин и равных возможностей. Впервые была избрана в парламент в 2010 году.

Трасс училась в Оксфордском университете, где возглавляла местную студенческую группу Либерально-демократической партии. В юности придерживались левых взглядов, которые ей привили в семье.

После окончания университета Трасс, однако, вступила в Консервативную партию. Первую попытку избраться в парламент она предприняла в 2002 году, однако успехом ее усилия увенчались только через восемь лет. Первый министерский пост политик получила в 2014 году. На протяжении двух лет была Главным секретарем Казначейства.

Трасс успела поработать в британском правительстве при трех разных премьер-министрах. Она была ярой противницей Брекзита, но позднее изменила свое отношение. В частности, Трасс обещает к концу 2023 года отменить все сохранившиеся в Великобритании законы ЕС, которые, по ее словам, мешают британскому бизнесу.

Трасс 47 лет, она замужем, в семье растут две дочери.