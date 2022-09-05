Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудников посольства России в Кабуле

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- 18:05, 05 сентября 2022
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|Продолжение: Два сотрудника посольства России погибли при взрыве в Кабуле
|Предыстория: Недалеко от посольства России в Кабуле произошел взрыв
CentralAsia (CA) - Следственный комитет России занялся инцидентом с гибелью сотрудников посольства России в афганской столице Кабул в результате теракта возле здания миссии, сообщает в понедельник телеграм-канал СКР РФ.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту ЧП, говорится в сообщении.
По данным ведомства, 5 сентября «вблизи консульского отдела посольства России в столице Афганистана Кабуле было приведено в действие взрывное устройство».
«По предварительным данным, в результате атаки погибли второй секретарь и охранник посольства», - говорится в пресс-релизе.
В СКР отметили, что следователям поручено «во взаимодействии с МИД РФ и правоохранительными органами Афганистана расследовать произошедшее и установить всех лиц, причастных к совершенному преступлению».
Ранее в МИД РФ сообщили, что в результате взрыва в районе посольства России в Кабуле погибли два сотрудника российской дипмиссии.
Между тем контролирующее Афганистан движение «Талибан» сообщило, что «сегодня около 11 часов дня террорист-смертник возле посольства России в 7-м районе города Кабула хотел взорвать себя в толпе, но не дойдя до цели, силовики открыли огонь по нему, в результате чего произошел взрыв».
Как написал в твиттере начальник пресс-центра полиции Кабула Халид Задран, «в результате инцидента погиб один мирный житель, еще 10 получили ранения».
Ни одна из действующих в стране вооруженных групп на данный момент не взяла на себя ответственность за нападение.