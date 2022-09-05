Президент Узбекистана поручил организовать бесплатную выдачу школьных учебников

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев после возражений общественности и родителей по поводу резкого повышения арендной платы за школьные учебники и рабочие тетради поручил организовать бесплатную аренду.

«Принимая во внимание, что школьные учебники играют исключительно важную роль в общем среднем образовании детей, а также в целях поддержки школьников, их родителей и законных представителей, обеспечения социальной справедливости глава государства поручил Кабинету Министров и Министерству народного образования принять безотлагательные меры по организации бесплатной аренды школьных учебников и рабочих тетрадей», - отмечается в сообщении пресс-секретаря президента Шерзода Асадова.

Ранее Министерство народного образования РУз сообщило: что «резкое увеличение цены на бумагу на мировом рынке и увеличение стоимости транспортных расходов для поставки бумаги в страну, привело к удорожанию итоговой цены учебников».

В новом учебном году средняя арендная плата за один учебник составляла в этом года 5 707 сумов ($0,5), увеличившись на 2 967 сумов (108%) по сравнению с суммой предыдущего учебного года (2 740 сумов).

Ранее от оплаты за аренду учебников были освобождены первоклассники, дети из семей, включенных в информационную систему «Единого реестра социальной защиты», воспитанники Домов милосердия и воспитанники специализированных школ и школ-интернатов для детей с ограниченными физическими или психическими возможностями.