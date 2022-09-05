Туркменистан отправит в пострадавший от наводнений Пакистан гумпомощь

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил Минсельхозу, Министерству текстильной промышленности, Минздраву и СППТ безвозмездно передать Пакистану гуманитарную помощь. Об этом сообщила «Хроника Туркменистана».

В груз, который МИД должен отправить в сентябре, войдут лекарственные и медицинские средства, а также товары и продукты.

В конце августа на Пакистан обрушились самые сильные за последние десятилетия проливные дожди, которые привели к серьезным наводнениям. Число погибших превысило отметку в 1,2 тыс. человек. Всего от наводнений пострадали 33,4 млн человек. Около 45% сельскохозяйственных угодий Пакистана затоплены водой. По первоначальным подсчетам, ущерб оценивается в $10 млрд.

Туркменистан регулярно отправляет гумпомощь в другие страны, чаще всего – в Афганистан. Во время чрезвычайных ситуаций она также была направлена в Астраханскую область, Иран и Турцию. В апреле гумпомощь также была направлена в Украину.