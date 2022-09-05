В Турции инфляция за год превысила 80%

CentralAsia (CA) - Инфляция в Турции в августе превысила 80% в годовом исчислении впервые с 1998 года. При этом ВВП Турции во втором квартале вырос на 7,6%, что лучше показателей большинства сопоставимых стран. Экономисты уверены, что максимальные показатели инфляции в Турции еще не достигнутыИнфляция в Турции ускорилась в августе 2022 года до 80,21% в годовом исчислении, сообщил Институт статистики страны.

Последний раз инфляция была выше в 1998 году — 84,64%, отмечает Bloomberg. Большинство экономистов, опрошенных агентством, прогнозировали рост цен в августе на уровне 81,2%.

Розничные цены в самом богатом городе Турции Стамбуле выросли за год почти на 100%. Годовой рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки составил 90,3%, инфляция в сфере энергетики достигла 121,7%, цены на перевозки выросли на 117%.

И максимальные показатели инфляции еще не достигнуты, уверен экономист Bloomberg Economics Сельва Бахар Базики. «Мы ожидаем более высокой инфляции в ближайшие месяцы на фоне роста цен на энергоносители и очередного снижения Центробанком процентных ставок. Это должно привести к тому, что в октябре уровень инфляции в годовом исчислении достигнет пика, а затем к концу года снизится до 69%», — заявил он.

Правительство Турции 4 сентября повысило свой прогноз роста цен в 2022 году до 65%, ожидая, что в 2023 году инфляция замедлится до 25% и до начала 2025 года опустится ниже 10%. По прогнозу Goldman Sachs, инфляция в Турции превысит 90% в октябре и ноябре, а затем упадет до 75%.

Курс турецкой лиры оставался стабильным после публикации данных об инфляции. В целом в этом году лира упала к доллару на 27%, что является худшим показателем на развивающихся рынках, отмечает Bloomberg.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе попросил у населения терпения и поддержки, пообещав, что в начале года инфляция начнет падать. В преддверии выборов 2023 года он продолжает отстаивать экономическую модель, в которой приоритет отдается экспорту, производству и занятости в ущерб ценовой стабильности и курсу национальной валюты. В августе ЦБ Турции вновь снизил ключевую процентную ставку — с 14% до 13%. И сейчас процентные ставки с поправкой на инфляцию в стране самые низкие с мире.

Bloomberg отмечает, что в течение большей части года экономика страны с оборотом $820 млрд росла, несмотря на инфляцию на 24-летнем максимуме и курс лиры на рекордно низком уровне. Во втором квартале 2022 года ВВП Турции вырос на 7,6% в годовом исчислении, что гораздо лучше большинства сопоставимых стран.