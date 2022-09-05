Главы МИД Таджикистана и России обсудили ситуацию в Афганистане

CentralAsia (TJ) - В ходе переговоров министры иностранных дел обсудили обстановку в Афганистане и оценили развитие двустороннего партнерства.

Встреча глав МИД Таджикистана и России Сироджиддина Мухриддина и Сергея Лаврова в Москве началась с минуты молчания в честь погибших российских сотрудников диппредставительства в Кабуле в результате теракта.

По словам министра иностранных дел РФ, после этого инцидента были усилены меры по охране здания посольства, привлечены дополнительные силы талибских властей, а также задействованы разведка и контразведка для поиска заказчиков нападения.

Переходя к повестке дня, Лавров отметил, что Москва ценит союзнические отношения с Душанбе.

«Отношения развиваются по восходящей во всех направлениях. В прошлом году товарооборот вырос почти на 45%, в первые месяцы нынешнего года еще на 20% и хорошие очень перспективы на будущее», - сказал он.

Дипломат также добавил, что примерно 70 российских регионов вовлечены в развитие связей с Таджикистаном в различных областях.

Кроме того, Лавров заявил, что РФ ценит отношение к русскому языку, которое складывается в республике, намекая на события первого сентября, когда таджикский лидер Эмомали Рахмон объявил 2023-й Годом русского языка.

В свою очередь, Сироджиддин Мухриддин отметил, что эта встреча проходит в юбилейный, 30-й год установления дипотношений между станами.

По его словам, Россия остается одним из главных внешнеэкономических партнеров Таджикистана.

«За 8 месяцев текущего года объем взаимного товарооборота, по нашим данным, приблизился к отметке в миллиард долларов, что более чем на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - подчеркнул дипломат.

Глава МИД республики указал на важность вопроса безопасности, в особенности в контексте обстановки в соседнем Афганистане.

Он также заявил о подготовке к визиту в Душанбе президента РФ Владимира Путина, однако о конкретной дате не сообщил.

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