«Девочки должны учиться в школе», — заявил глава ООН, назвав закрытие афганских школ для девочек «неоправданным»

Антониу Гутерриш

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу закрытия школ для девочек старше шестого класса в Афганистане, назвав это «неоправданным» и нарушением прав женщин, пишет Кhaama.

Глава ООН выразил тревогу по поводу закрытия школ для афганских девочек, заявив, что отсутствие у девочек доступа к образованию нанесет ущерб стране и ее будущему.

«Девочкам место в школе», — написал Гутерриш в Твиттере в субботу, 3 сентября.

Генеральный секретарь ООН утверждает, что девочкам в Афганистане до сих пор запрещено посещать школу. Афганские девочки, которых не пускают в школу, — это нарушение равноправия, которое, по мнению Гутерриша, «наносит ущерб» всей стране.

Ранее представители министерства образования администрации талибов заявили, что группа работает над планом открытия школ.

По словам представителя министерства образования талибов, ведомство предприняло «адекватные» усилия в этой области, но некоторые процедуры выполняются годами, и вопрос со школами не может быть решен быстро.

Несмотря на обязательство талибов вновь открыть школы для девочек, с тех пор как группировка взяла под свой контроль Афганистан в августе прошлого года, афганским девочкам по-прежнему не разрешается посещать школу после шестого класса.

«Девочки не могут учиться, так как школы закрыты, и мы беспокоимся о нашем будущем и просим Исламский Эмират открыть наши школы», — сказала ученица Фарима.

Однако талибы всегда заявляли, что они привержены обучению девочек в соответствии с исламскими законами.

Тем временем заместитель главы Миссии помощников ООН в Афганистане (UNAMA) Маркус Потцель призвал к формированию инклюзивного правительства в Афганистане.

В интервью TOLOnews Потцель сказал, что временное правительство должно получить признание внутри страны, чтобы быть признанным международным сообществом.

«Прежде всего необходимо, чтобы правительство достигло внутреннего признания. То есть на основе выборов, на основе референдума или на основе Лойя-джирги», — сказал он.

Потцель также выразил обеспокоенность по поводу ухудшения экономической и социальной ситуации в Афганистане, заявив, что временное правительство должно обратить на это серьезное внимание.

«Экономическое и социальное положение Афганистана очень слабое», — сказал он. Он также выразил разочарование по поводу отсутствия конституции в Афганистане. «Мы видим, что нет ни плана, ни конституции, ни другого закона», — сказал он.