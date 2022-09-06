В Казахстане за сутки выявили 154 случая COVID

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 154 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регинам:
в городе Нур-Султан – 46;
в Карагандинской области – 25;
в Акмолинской области – 15;
в городе Алматы – 13;
в Атырауской области – 10;
в Костанайской области – 10;
в ЗКО – 9;
в Алматинской области – 5;
в Мангистауской области – 5;
в Павлодарской области – 4;
в ВКО – 4;
в Жамбылской области – 3;
в СКО – 2;
в Абайской области – 1;
в городе Шымкент – 1;
в Актюбинской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 390 263 случая.
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Коронавирус в Казахстане
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