экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане за сутки выявили 154 случая COVID

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 154 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регинам:

в городе Нур-Султан – 46;

в Карагандинской области – 25;

в Акмолинской области – 15;

в городе Алматы – 13;

в Атырауской области – 10;

в Костанайской области – 10;

в ЗКО – 9;

в Алматинской области – 5;

в Мангистауской области – 5;

в Павлодарской области – 4;

в ВКО – 4;

в Жамбылской области – 3;

в СКО – 2;

в Абайской области – 1;

в городе Шымкент – 1;

в Актюбинской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 390 263 случая.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • МИД Казахстана прокомментировал взрыв возле посольства России в Кабуле
  • В Туркменистане планируют в 2023 году запустить кольцевую энергосистему
  • Кадыров объяснил свои слова о «бессрочном и длинном отпуске»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com