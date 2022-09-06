Кадыров объяснил свои слова о «бессрочном и длинном отпуске»

Рамзан Кадыров

CentralAsia (CA) - Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что намерен стать новым «долгожителем» среди региональных лидеров России и «так просто уйти» с должности не может. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так Кадыров отреагировал на видео, в котором он заявил, что «засиделся» на должности и «заслужил бессрочный и длинный отпуск». По его словам, руководство регионом ему доверил народ, и «оправдать это доверие — моя святая обязанность». «Уйти могу, только спросив народ и президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее. Сейчас же я не возьму даже положенный ежегодный отпуск», — написал Кадыров.

Поясняя слова о бессрочном отпуске, глава Чечни написал, что «в тот день наткнулся на публикацию, в которой говорилось, что я занимаю свою должность 15 лет и являюсь «долгожителем» среди глав регионов». «Я подумал, что это много, и решил узнать ваше мнение. Позже выяснил, что не такой я и «долгожитель» — прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может я обойду этот показатель», — написал Кадыров.

Рамзан Кадыров занимает пост главы Чечни с 2007 года, он находится на своей должности дольше всех других действующих руководителей российских регионов. В последний раз Кадыров переизбирался на пост главы республики в сентябре 2021 года, срок его полномочий истекает в 2026 году.

«Мне никогда не предлагали должность и я никогда не просил <...> я никогда не перейду из республики куда-то в другое ведомство», — подчеркнул глава региона.

«Меня должность ответственная, я никогда не оставлю свой народ. Я в команде нашего первого президента [Ахмата Кадырова], поэтому я не подведу. Куда бы я не перешел, или меня не уволили, или сказали чтоб подал в отставку, от пути Ахмата Хаджи Кадырова меня никто не остановит. <...> У меня единственная мечта — быть мэром города Грозного. И все, на другую должность я никогда не пойду», — заключил Кадыров.

3 сентября глава Чечни записал видеообращение, в котором заявил, что его «время пришло, пока не выгнали». В Кремле видели это заявление. Кадыров уже говорил о своем возможном уходе в ноябре 2017 года и в феврале 2016 года.