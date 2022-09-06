Шавкат Мирзиёев подписал указ по повышению благосостояния населения Каракалпакстана

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана подписал указ «О дополнительных мерах по повышению благосостояния населения Республики Каракалпакстан путем ускоренного развития предпринимательства, инновационных технологий и инфраструктур».

Согласно документу, поручено в период с 1 января 2023 года до 1 января 2028 года для субъектов предпринимательства, расположенных во всех районах Республики Каракалпакстан и осуществляющих деятельность в данном регионе снизить на 50 процентов налоговые ставки по налогу на прибыль, налогу с оборота, налогу на имущество и земельному налогу с юридических лиц. Кроме того поручено снизить социальный налог и установить налоговую ставку в размере 1 процента, а социальный налог, уплачиваемый индивидуальными предпринимателями, уменьшить в 12 раз для лиц.

Также поручено в период с 1 октября 2022 года до 1 января 2028 года 70 процентов транспортных расходов при экспорте продукции, произведенной в Республике Каракалпакстан, в зарубежные государства, в том числе при перевозке по республике закупленного сырья для производства экспортируемой продукции, покрыть Агентством продвижения экспорта на основании перечня, установленного правительственной комиссией по вопросам внешней торговли, инвестиций, развития местной промышленности и технического регулирования.

В Каракалпакстане молодым предпринимателям предоставят заемные средства в целях приобретения оборудования, необходимого для производства и оказания услуг сроком на 7 лет.

Координаторам программы развития семейного предпринимательства поручено до конца 2022 года обеспечить выделение дополнительно 200 млрд сумов кредитов за счет ресурсов, выделенных на программу, для финансирования проектов в рамках программ развития семейного предпринимательства в Республике Каракалпакстан.

В документе одобрено предложение Министерства инвестиций и внешней торговли о выделении кредитной линии коммерческим банкам для развития предпринимательской деятельности в Каракалпакстане и организации работ по финансированию в рамках проекта «Создание малых водоемов в дельте Амударьи. Фаза II» за счет средств Фонда реконструкции и в эквиваленте 100 миллионов долларов США по следующим условиям и направлениям:

а) кредитная линия в размере 95 миллионов долларов США выделяется коммерческим банкам сроком на 7 лет, включая трехлетний льготный период по годовой ставке 10 процентов в национальной валюте. При этом:

- коммерческими банками кредиты выделяются для реализации проектов в сфере производства и оказания услуг (за исключением проектов в сфере жилищного строительства, торговли, посреднической сфере, а также производителей подакцизных товаров, государственных предприятий и юридических лиц с государственной долей в уставном фонде (уставном капитале) и пополнения оборотных средств) в размере до 10 миллиардов сумов по ставке 14 процентов годовых сроком до 7 лет, включая льготный период до 2 лет;

- перечень проектов, финансируемых за счет выделенной данной кредитной линии, формируется правительственной комиссией на основании рекомендации Совета Министров Каракалпакстана.

б) в рамках проекта «Создание малых водоемов в дельте Амударьи. Фаза II» для организации работ по финансированию выделяются средства кредитной линии в эквиваленте 5 миллионов долларов США.

При этом фонду поручено выделить Министерству водного хозяйства краткосрочный кредит в размере 5 миллионов долларов США с годовой процентной ставкой по основной ставке Центрального банка на срок до 31 декабря 2023 года и данный кредит позднее перевести заказчику проекта – Нукусскому филиалу исполнительного комитета международного фонда спасения Арала.

Министерству инвестиций и внешней торговли поручено совместно с ответственными министерствами и ведомствами создать:

- в двухмесячный срок «Центр поддержки инвесторов», оказывающий на безвозмездной основе содействие субъектам предпринимательства, расположенным в Республике Каракалпакстан и осуществляющим деятельность в этом регионе;

- при «Центре поддержки инвесторов» – производственный технопарк, занимающий не менее 10 гектаров площади на пустующих земельных участках несельскохозяйственного назначения.

Начиная с 1 октября 2022 года сроком на 5 лет на территории Каракалпакстана иностранные специалисты (преподаватели), привлекаемые для учебного процесса в негосударственные образовательные организации, освобождаются от уплаты платежа, взимаемого за оформление и выдачу (продление) подтверждений на право осуществления трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан, консульского сбора за получение визы на въезд в Республику Узбекистан, государственной пошлины, взимаемой за регистрацию по месту жительства.

В рамках направления расширения охвата программ социальной защиты в Каракалпакстане, с 15 сентября текущего года реализацию железнодорожных и авиапассажирских билетов для получателей пенсии по возрасту и пособий, лиц с инвалидностью, проживающих в Каракалпакстане и Хорезмской области, будут осуществлять по 50-процентным льготным тарифам, а также расходы компаний по пассажироперевозкам, связанные с предоставлением этой льготы, будут компенсировать за счет средств республиканского бюджета Республики Узбекистан.

Министерству финансов поручено в срок до 1 октября 2022 года выделить в республиканский бюджет Каракалпакстана средства дополнительно в размере до 100 миллиардов сумов из республиканского бюджета Республики Узбекистан для выделения на каждую малообеспеченную семью единовременной материальной помощи в двукратном размере базовой расчетной величины с целью поддержки в зимний период (для нужд в угле, сжиженном газе, продуктах питания и других) малообеспеченных семей, выявленных через информационную систему «Единый реестр социальной защиты».

Министерству инвестиций и внешней торговли до конца года поручено обеспечить привлечение средств в размере 160 миллионов долларов США по предварительным расчетам от международных финансовых институтов на реконструкцию участка автодороги международного значения А-380 «Гузар – Бухара – Нукус – Бейнеу», проходящего через Турткульский, Берунийский и Элликкалинский районы.