экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Премьер Украины оценил ущерб страны от военных действий
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
Предыстория: Зеленский назвал сумму, необходимую на восстановление Украины

CentralAsia (CA) -  Украина на сегодняшний день оценивает свой ущерб от военных действий в $326 млрд. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на Совете ассоциации ЕС и Украины в Брюсселе, передает «Страна.UA».

По его словам, названная сумма является прямым физическим ущербом, который украинское правительство смогло подтвердить вместе с экспертами Всемирного банка.

Из этой суммы $105 млрд необходимо направить на восстановление разрушенных объектов, — добавил Шмыгаль.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее оценивал стоимость восстановления инфраструктуры и экономики страны в $600 млрд.

По его словам, Киев готовит масштабный план восстановления Украины, но для этого потребуется и международный план — «современный аналог исторического «плана Маршалла». В июле на конференции в Лугано Украина представила план восстановления страны на сумму уже более $750 млрд.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • МИД Казахстана прокомментировал взрыв возле посольства России в Кабуле
  • В Кремле прокомментировали взрыв у посольства России в Кабуле
  • Деловая делегация Словакии посетит Монголию


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com