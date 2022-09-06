Премьер Украины оценил ущерб страны от военных действий

Денис Шмыгаль

CentralAsia (CA) - Украина на сегодняшний день оценивает свой ущерб от военных действий в $326 млрд. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на Совете ассоциации ЕС и Украины в Брюсселе, передает «Страна.UA».

По его словам, названная сумма является прямым физическим ущербом, который украинское правительство смогло подтвердить вместе с экспертами Всемирного банка.

Из этой суммы $105 млрд необходимо направить на восстановление разрушенных объектов, — добавил Шмыгаль.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее оценивал стоимость восстановления инфраструктуры и экономики страны в $600 млрд.

По его словам, Киев готовит масштабный план восстановления Украины, но для этого потребуется и международный план — «современный аналог исторического «плана Маршалла». В июле на конференции в Лугано Украина представила план восстановления страны на сумму уже более $750 млрд.