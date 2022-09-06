ИГ взяло ответственность за взрыв у российского посольства в Кабуле

CentralAsia (CA) - Ресурсы «Исламского государства» опубликовали фотографию смертника, который совершил теракт у российского посольства в Кабуле. Группировка утверждает, что это она причастна к взрыву, в результате которого погибли два российских дипломата. Заявление ИГ цитирует агентство Reuters.

В заявлении группировки говорится, что их боевик «взорвал пояс смертника на собрании, на котором присутствовали российские сотрудники» возле посольства.

5 сентября возле входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате погибли шестеро, в том числе два российских дипломата и четыре талиба, а пострадали десять человек. Службы безопасности «Талибана» обязались принять более серьезные меры для обеспечения безопасности посольства, а также обещали наказать виновных.

В Кремле гибель сотрудников посольства в Кабуле посчитали терактом.