экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане упростили выдачу загранпаспортов

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане упростили порядок выдачи биометрического паспорта для выезда за границу. Теперь документ можно получить по экстерриториальному принципу, то есть независимо от места постоянной (временной) регистрации граждан, сообщила пресс-служба Агентства государственных услуг.

Для получения загранпаспорта можно обратиться в любой центр госуслуг или органы внутренних дел.

При этом полностью отменена практика заполнения бумажной анкеты-заявления. Теперь она заполняется только в электронной форме. Оплатить услугу можно через сканирование QR-кода.

Кроме того, сокращено число справок и документов, которые необходимо предоставить получателям услуг. В частности, отменено требование о предоставлении копии военного билета или справка о приписке в военкомат для военнообязанных в возрасте 18−27 лет.

Внедрение услуги выдачи загранпаспортов (а также ID-карт гражданам Узбекистана, постоянно проживающим в Узбекистане иностранным гражданам и лицам без гражданства) в центрах госуслуг было предусмотрено указом президента от июля 2021 года. Этим же документом размер платы за выдачу загранпаспорта с 1 января снижен до 1 базовой расчётной величины (ранее — 1,2 БРВ).

В начале 2022 года в ряде центров госуслуг было начато оформление загранпаспортов. Тогда сообщалось, что такая возможность должна появиться во всех ЦГУ до конца года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Токаев встретится с Путиным в Оренбурге
  • Недалеко от посольства России в Кабуле произошел взрыв
  • В Индии не менее 16 человек пострадали при падении 15-метрового аттракциона. Видео


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com