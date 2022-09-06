Россия расторгла соглашение с Японией об облегченном посещении Курил

CentralAsia (CA) - Россия прекратила действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами, бывшими жителями этих островов, следует из распоряжения правительства. Также расторгнут договор о процедуре взаимных поездок.

В соответствии с распоряжением правительства, ранее жившим на островах японцам и их семьям запрещено облегченное посещение островов Кунашир, Итуруп, островов Малой Курильской гряды.

Соглашение об облегченном посещении Курильских островов для бывших японских жителей этих территорий было подписано в 1999 году. Оно было принято в ходе переговоров для достижения мирного соглашения по итогам Второй мировой войны, по окончанию которой архипелаг перешел в СССР. Япония в апреле назвала часть из них «незаконно оккупированными».

С 1991 действовало соглашение о безвизовом обмене между Курильскими островами России и Японией. Это решение также было аннулировано в марте текущего года. Россия заявляла, что это является ответной мерой на введение антироссийских санкций Японии. Тогда же Москва заявила о выходе из процесса мирных переговоров.