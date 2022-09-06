экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Россия расторгла соглашение с Японией об облегченном посещении Курил

CentralAsia (CA) -  Россия прекратила действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами, бывшими жителями этих островов, следует из распоряжения правительства. Также расторгнут договор о процедуре взаимных поездок.

В соответствии с распоряжением правительства, ранее жившим на островах японцам и их семьям запрещено облегченное посещение островов Кунашир, Итуруп, островов Малой Курильской гряды.

Соглашение об облегченном посещении Курильских островов для бывших японских жителей этих территорий было подписано в 1999 году. Оно было принято в ходе переговоров для достижения мирного соглашения по итогам Второй мировой войны, по окончанию которой архипелаг перешел в СССР. Япония в апреле назвала часть из них «незаконно оккупированными».

С 1991 действовало соглашение о безвизовом обмене между Курильскими островами России и Японией. Это решение также было аннулировано в марте текущего года. Россия заявляла, что это является ответной мерой на введение антироссийских санкций Японии. Тогда же Москва заявила о выходе из процесса мирных переговоров.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В результате нападений с ножом в Канаде 10 человек погибли, 15 ранены
  • Rio Tinto заключает сделку по покупке Turquoise Hill на сумму £2.9 млрд в рамках заявки на приобретение рудника в Монголии
  • Иранская делегация обсудила импорт мяса из Монголии и достигла положительных договоренностей, — Tehran Times


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com