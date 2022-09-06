Киев готов предоставить Евросоюзу свои газовые хранилища

Денис Шмыгаль

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о намерении страны предоставить более 30 млрд кубометров своих газовых хранилищ Европе для формирования резервов газа. Ранее он сообщил, что Евросоюз (ЕС) направит €500 млн на бюджетную поддержку Украины.

«Украина имеет наибольшие подземные хранилища газа в Европе, часть из объемов — более 30 млрд кубометров этих хранилищ — мы можем предложить нашим европейским партнерам для формирования своих газовых резервов в условиях нестабильности поставок газа из РФ»,— рассказал Шмыгаль на пресс-конференции в Брюсселе.

Также премьер-министр Украины заявил, что Киев рассчитывает перейти к переговорам о членстве страны в Евросоюзе в конце 2022 — начале 2023 года. По его словам, на данный момент Украина выполнила почти 65% условий соглашения об ассоциации с Евросоюзом. «При выполнении этих семи условий, при параллельном выполнении соглашения об ассоциации мы имеем амбицию до конца этого года — в начале следующего войти в следующий этап наших отношений, именно на переговорные процедуры, которые предшествуют предоставлению статуса члена ЕС»,— сказал Шмыгаль.

В своем Telegram-канале Денис Шмыгаль рассказал, что 5 сентября, между Украиной и ЕС в было подписано пять соглашений о сотрудничестве в разных сферах, в том числе соглашение о выделении Киеву бюджетной поддержки на €500 млн.

Ранее Шмыгаль заявил, что Европейский союз должен ввести запрет на выдачу виз студентам и туристам из России, устроив им «холодный душ».

2 сентября «Газпром» объявил, что остановит работу «Северного потока» на неопределенное время из-за выявленной утечки масла. Однако европейские страны продолжили наращивать закачку газа в свои хранилища, несмотря на снижение поставок из России. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE), 1–3 сентября темпы заполнения ПХГ выросли до 0,35–0,39 п. п. В частности, Германия заполнила свои газохранилища на 85%, достигнув цели по закачке газа на октябрь.