ISW: Украинские войска продолжают наносить удары по российским наземным линиям связи в Херсонской области (карта)

// Минобороны Украины

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 5 на 6 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинские войска продолжают наносить удары по российским наземным линиям связи (ГЛОК) в центральной Херсонской области.

Выводы института:

Российские войска нанесли наземные удары к востоку от Северска, к северо-востоку и югу от Бахмута, а также вдоль северо-западной окраины Донецка.

Украинские войска провели ограниченную операцию против российской базы ФСБ в районе Энергодара.

Энергоблок №6 ЗАЭС отключился от энергосистемы Украины.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле [полное окружение (больших групп войск)] между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.