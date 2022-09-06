ISW: Украинские войска продолжают наносить удары по российским наземным линиям связи в Херсонской области (карта)

- Азия и мир, политика
- 11:05, 06 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 5 на 6 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, украинские войска продолжают наносить удары по российским наземным линиям связи (ГЛОК) в центральной Херсонской области.
Выводы института:
Российские войска нанесли наземные удары к востоку от Северска, к северо-востоку и югу от Бахмута, а также вдоль северо-западной окраины Донецка.
Украинские войска провели ограниченную операцию против российской базы ФСБ в районе Энергодара.
Энергоблок №6 ЗАЭС отключился от энергосистемы Украины.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле [полное окружение (больших групп войск)] между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.