В Туркменистане 12% женщин признались, что подвергались домашнему насилию, - исследование ООН

CentralAsia (TM) - В ходе исследования ООН 12% гражданок Туркменистана в возрасте 18-59 лет признались, что когда-либо подвергались насилию со стороны мужа или партнера. Исследование было проведено в 2020 году, а опубликовано в 2021, однако широко не распространялось. Только на днях «Хроника Туркменистана» обнаружила его на сайте ООН.

По оценкам ВОЗ, в мире домашнему насилию подвергались 35% женщин, то есть показатель Туркменистана даже ниже среднемирового. Но все равно этот доклад достаточно откровенен для страны, власти которой обычно предпочитают полностью замалчивать любые проблемы.

3,4% опрошенных заявили, что подвергались насилию за последние 12 месяцев. Эксперты ООН указывают, что такая большая разница между общим показателем и статистикой за последний год характерна для стран, где женщины неохотно говорят о своих проблемах. «Такая ситуация может быть результатом нежелания или опасения респонденток говорить о текущем периоде своей жизни», — поясняют авторы доклада.

11,4% опрошенных рассказали, что подвергались физическому насилию со стороны мужей, 10,6% признали факт психологического насилия (запугиваний, оскорблений), и лишь 2,7% заявили о насилии сексуальном. При этом 41,1% женщин сказали, что им знакомо так называемое «контролирующее поведение»: запрет ходить на работу и учебу, возражения против встреч с родственниками и друзьями, выражение сомнений в верности жены.

Выше всего доля переживших физическое насилие в Лебапском велаяте. Там этот показатель достигает 17,1%. На втором месте с 12,4% — Дашогузский велаят. В Ахалском велаяте о физическом насилии рассказали 9,5% опрошенных, в Марыйском велаяте — 9,1%, в Ашхабаде — 8,3%, в Балканском велаяте — 7,3%. Места в «рейтинге» психологического насилия распределяются примерно так же. А вот по признаниям в сексуальном насилии лидирует Ашхабад с 5,4%. На втором месте Лебапский велаят с 2,9%, на третьем — Дашогузский велаят с 2,3%.

В ходе исследования женщин спрашивали также, подвергались ли они насилию со стороны кого-либо еще, кроме мужа. Оказалось, что вторым по распространенности случаем является насилие к дочери со стороны матери. Но цифры здесь намного меньше, чем в случае с мужьями: на физическое насилие со стороны матерей пожаловались 1,2% опрошенных.

Практически все респондентки отрицательно ответили на вопрос о том, подвергались ли они сексуальному насилию до 15 лет. Но у них была возможность положить другой вариант ответа в конверт анонимно. Впоследствии оказалось, что таким образом о насилии, перенесенном в детстве, решились сообщить 1,6% опрошенных.

Только 36,8% женщин, переживших насилие, кому-либо на него жаловались (в том числе 54,4% горожанок и 23,8% сельчанок). Чаще всего, в 23,8% случаев, на мужа жалуются своим родителям. На втором месте с 13,1% — семья мужа. 11,1% рассказывали о насилии другим членам семьи. 7,3% обращались в полицию. Далее с убыванием следуют друзья, старейшины сел, медики, местные органы власти и соседи.

Абсолютное большинство тех, кто никому не жаловался, пояснили, что «не хотели запятнать честь семьи». Такой вариант ответа выбрали 27,5% женщин. Еще 9,2% сказали, что считают насилие нормой и не видят смысла на него жаловаться. 8,7% заявили, что боялись еще более сильного насилия в ответ на «болтливость». 5,8% считают, что в таком случае их семейные отношения кончились бы, а им этого не хотелось. 3,7% заявили, что стеснялись и боялись, что им никто не поверит. 1,7% выбрали вариант «другое». 1,3% боялись потерять детей, а 0,9% считают, что жалобы ничем не помогут.

В свою очередь, 80,1% тех, кто все же обратился за помощью, пояснили, что не могли больше терпеть. 26,1% опасались за свою жизнь. Для 23,5% последней каплей стало насилие мужа по отношению к детям, для 16,7% — изгнание из дома. Еще 11,5% помогли советы членов семьи и друзей. 6% решились обратиться за помощью после тяжелых телесных повреждений, 4,1% — после угрозы убийством. 2,6% сказали, что видели мучения детей, наблюдающих семейное насилие.

Информации о семейном насилии в Туркменистане очень мало. Женщины, как правило, рассказывают, что знают семьи, где мужья избивают жен, однако на вопросы о насилии в собственной семье отвечают отрицательно.