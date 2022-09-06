Спецслужбы Узбекистана изъяли 95 кг наркотиков, часть которых ввезена из Афганистана

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CentralAsia (UZ) - В рамках борьбы с незаконным оборотом наркотических средств сотрудники управления Службы государственной безопасности по Сурхандарьинской области провели ряд оперативных мероприятий, сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана.

В Чиланзарском районе Ташкента был остановлен и осмотрен автомобиль Matiz. В машине находились двое иностранных граждан, при них были обнаружены 23 кг опия и 30,1 кг гашиша. По данным СГБ, эти наркотические вещества были провезены наркокурьерами из Афганистана в Узбекистан контрабандным путем.

В другом случае в Термезе был остановлен автомобиль Lacetti под управлением гражданина 1966 г. р., жителя Денауского района Сурхандарьи, ранее судимого и отбывшего наказание за тяжкое преступление, совершенное за рубежом. В его автомашине обнаружен 39,5 кг гашиша, которые, по сведениям СГБ, были переправлены наркоторговцами из Афганистана.

В третьем случае в доме у жителя Денауского района, 1967 г. р., ранее судимого за преступления, связанные с наркотическими средствами, был обнаружен и изъят 2,4 кг опия, хранившегося с целью сбыта.

В результате проведенных оперативных мероприятий изъяты 25,4 кг опия и 69,6 кг гашиша.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется следствие.