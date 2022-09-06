экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Японский режиссер Такеши Китано привезет на Ташкентский кинофестиваль одну из своих работ
Такеши Китано
Такеши Китано

CentralAsia (UZ) -  Специальным гостем Ташкентского кинофестиваля станет режиссер, известный актер и сценарист Такэши Китано.

Как передает информационная служба Агентства кинематографии, Китано будет участвовать в творческих встречах, а также представит на суд зрителей одну из самых известных своих картин — «Сонатину». Кинокартина завоевала множество наград и считается одной из лучших работ режиссера.

Показ состоится 17 сентября в рамках предстоящих Всемирных дней кино. После этого состоится дискуссия с режиссером фильма.

Также в Ташкенте планируется показ фильмов в рамках «Дней японского кино», организованный при поддержке посольств Узбекистана и Японии.

В июле посол Узбекистана Мухсинходжа Абдурахманов встретился Такэши Китано и передал приглашение на предстоящий 14-18 сентября XIV Ташкентский международный кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути».

Такеси Китано родился в 1947 году в городе Токио. Выступил режиссером 19 известных фильмов, таких как «Фейерверк», «Затоичи», «Беспредел» и других. Является автором самого популярного в мире японского телевизионного шоу «Напряжённое положение! Замок Такэси», права на трансляцию которого приобрели более 30 государств.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Премьер Украины оценил ущерб страны от военных действий
  • В Казахстане за сутки выявили 197 случаев COVID
  • В Монголии стартовали монголо-американские учения спасателей «Гобийский волк — 2022»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com