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Министр обороны Раджнатх Сингх встретился с монгольским коллегой, обсудил пути укрепления связей в сфере обороны

CentralAsia (MNG) -  

Министр обороны Сингх находится с пятидневным визитом в Монголии и Японии, начиная с понедельника.

Министр обороны Раджнатх Сингх встретился со своим монгольским коллегой Сайханбаяр Гурсэд 6 сентября и обсудил пути придания дополнительного импульса оборонному сотрудничеству между двумя странами.

Министр обороны Сингх находится с пятидневным визитом в Монголии и Японии, начиная с понедельника, с целью расширения стратегических и оборонных связей Индии с двумя странами на фоне меняющейся матрицы региональной безопасности и геополитических потрясений.

Визит г-на Сингха в Монголию с 5 по 7 сентября является первым визитом в восточноазиатскую страну в качестве министра обороны Индии.

«Плодотворное взаимодействие с министром обороны Монголии г-ном Сайханбаяр Гурсэд сегодня в Улан-Баторе. Мы подробно обсудили вопрос о том, как придать дополнительный импульс оборонному сотрудничеству между Индией и Монголией», — написал он в Твиттере.

Министр обороны Монголии отправится с двухдневным визитом в Японию с 8 по 9 сентября. Диалог «2+2» должен состояться 8 сентября. Диалог проходит в течение пяти месяцев после премьер-министра Японии. Фумио Кисида посетил Индию на ежегодном саммите Индия-Япония.

Объявляя о визите г-на Сингха в Монголию в воскресенье, министерство обороны заявило, что будет способствовать дальнейшему укреплению оборонного сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами.

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