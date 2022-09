Министр обороны Раджнатх Сингх встретился с монгольским коллегой, обсудил пути укрепления связей в сфере обороны

CentralAsia (MNG) -

Министр обороны Сингх находится с пятидневным визитом в Монголии и Японии, начиная с понедельника.

Министр обороны Раджнатх Сингх встретился со своим монгольским коллегой Сайханбаяр Гурсэд 6 сентября и обсудил пути придания дополнительного импульса оборонному сотрудничеству между двумя странами.

Министр обороны Сингх находится с пятидневным визитом в Монголии и Японии, начиная с понедельника, с целью расширения стратегических и оборонных связей Индии с двумя странами на фоне меняющейся матрицы региональной безопасности и геополитических потрясений.

Визит г-на Сингха в Монголию с 5 по 7 сентября является первым визитом в восточноазиатскую страну в качестве министра обороны Индии.

«Плодотворное взаимодействие с министром обороны Монголии г-ном Сайханбаяр Гурсэд сегодня в Улан-Баторе. Мы подробно обсудили вопрос о том, как придать дополнительный импульс оборонному сотрудничеству между Индией и Монголией», — написал он в Твиттере.

Productive interaction with Mongolia’s Defence Minister, Mr. Saikhanbayar Gursed in Ulaanbaatar today. We had in-depth deliberations on adding further momentum to India-Mongolia defence cooperation. pic.twitter.com/7vWYCX7L9R