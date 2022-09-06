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Число жертв землетрясения в Китае выросло до 46 человек
Предыстория: Более 20 человек погибли при землетрясении в Китае. Видео

CentralAsia (CA) -  Число погибших в результате землетрясения силой 6,8 баллов в провинции Сычуань на юго-западе Китая выросло до 46 человек.

Как сообщает Китайский центр сейсмологических сетей, толчки зафиксированы на западе Гардзе-Тибетского автономного округа.

Очаг землетрясения залегал на глубине 16 км. Эпицентр находился в 39 км от уезда Лудин.

Как сообщают местные СМИ, в этот район направлены спасатели из Лудина и еще 530 из близлежащих населенных пунктов.

Постепенно поступают сообщения о жертвах и разрушениях. В Ганзи погибли 29, в Яане 17 человек. 16 граждан пропали без вести.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал мобилизовать все усилия для спасения пострадавших от стихии.

В район бедствия направлены 30 спасателей из Лудина и еще 530 из близлежащих населенных пунктов.

Ганзи-Тибетский автономный район для проведения спасательных работ направил в регион 635 сотрудников полиции, пожарной охраны, здравоохранения, связи, электроснабжения и транспорта.

В радиусе 20 км от эпицентра проживает 39 тыс. человек, в 50 км - 330 тыс. человек, в 100 км - 1,55 млн человек.

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