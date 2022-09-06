экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия отметила свое возвращение в FIBA U18 сокрушительной победой над Гонконгом

CentralAsia (MNG) -  

Сокрушительный ответный удар сборной Монголии. Открытие Дивизиона B.

Мастерское выступление стало темой празднования открытия Дивизиона B на чемпионате Азии 2022 года среди женщин FIBA U18, который прошел в понедельник на крытом стадионе Корамангала районе Бангалора города в Карнатака, Индия.

За исключением четырехочкового побега Джордана из Малайзии, тройка Монголии, Филиппин и Самоа одержала крупные двузначные победы, поскольку победители начали свои попытки перейти в высший дивизион с правой ноги.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

  • Монголия 68-37 Гонконг
  • Филиппины 65-50 Таиланд
  • Иордания 40-36 Малайзия
  • Самоа 108-36 Мальдивы

Монголия отметила свое возвращение в FIBA U18 сокрушительной победой над Гонконгом со счетом 68-37, которая подняла занавес недельного соревнования.

Болор-Эрдэнэ Батцоож лидировала с 21 очком, в то время как Намундарь Намхайнямбуу набрала 16 очков, поскольку дуэт увеличил результат своей команды с 22 очками во второй четверти, чтобы навсегда захватить контроль над игрой.

Нямжав Нандинхусэл набрала 10 очков, 18 подборов, 8 передач, 2 перехвата и 3 блок-шота, запустив серию со счетом 12: 0 в первом фрейме в качестве меткого ответа после того, как позволила своим противникам начать игру с пяти очков подряд.

Ни один из гонконгцев не набрал двузначных чисел в проигрыше, а Вин Ю Конг уже стала их лидером с 9 очками и 17 подборами.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Бухаре загорелись банкоматы «Тенге Банка»
  • Граждане Монголии, протестовавшие против российских военных учений «Восток», провели акцию протеста у посольства РФ
  • Число жертв землетрясения в Китае выросло до 46 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com