Монголия отметила свое возвращение в FIBA U18 сокрушительной победой над Гонконгом

CentralAsia (MNG) -

Сокрушительный ответный удар сборной Монголии. Открытие Дивизиона B.

Мастерское выступление стало темой празднования открытия Дивизиона B на чемпионате Азии 2022 года среди женщин FIBA U18, который прошел в понедельник на крытом стадионе Корамангала районе Бангалора города в Карнатака, Индия.

За исключением четырехочкового побега Джордана из Малайзии, тройка Монголии, Филиппин и Самоа одержала крупные двузначные победы, поскольку победители начали свои попытки перейти в высший дивизион с правой ноги.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Монголия 68-37 Гонконг

Филиппины 65-50 Таиланд

Иордания 40-36 Малайзия

Самоа 108-36 Мальдивы

Монголия отметила свое возвращение в FIBA U18 сокрушительной победой над Гонконгом со счетом 68-37, которая подняла занавес недельного соревнования.

Болор-Эрдэнэ Батцоож лидировала с 21 очком, в то время как Намундарь Намхайнямбуу набрала 16 очков, поскольку дуэт увеличил результат своей команды с 22 очками во второй четверти, чтобы навсегда захватить контроль над игрой.

Нямжав Нандинхусэл набрала 10 очков, 18 подборов, 8 передач, 2 перехвата и 3 блок-шота, запустив серию со счетом 12: 0 в первом фрейме в качестве меткого ответа после того, как позволила своим противникам начать игру с пяти очков подряд.

Ни один из гонконгцев не набрал двузначных чисел в проигрыше, а Вин Ю Конг уже стала их лидером с 9 очками и 17 подборами.

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