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Не выезжавший из Китая с начала пандемии Си Цзиньпин посетит в сентябре Казахстан и Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  Председатель КНР Си Цзиньпин посетит в сентябре с государственным визитом Казахстан и Узбекистан.

Председатель КНР Си Цзиньпин 14 сентября посетит Казахстан с государственным визитом. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

В рамках визита планируются двусторонние переговоры между главами двух государств, а также будут подписаны двусторонние документы в различных областях сотрудничества.

Си Цзиньпин также посетит Ташкент, где примет участие в официальных мероприятиях. После этого китайский лидер отправится на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Очередной саммит ШОС пройдет в Самарканде 15-16 сентября. Узбекистан, Россия, Китай, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Индия, Пакистан и Иран являются членами ШОС. Афганистан, Монголия и Беларусь имеют статус наблюдателей в организации.

Си Цзиньпин не выезжал за границу с начала 2020 года из-за пандемии коронавируса.

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