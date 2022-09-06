Путин утвердил концепцию гуманитарной политики России за рубежом

Владимир Путин

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин утвердил концепцию гуманитарной политики за рубежом. Документ размещен на портале правовой информации. Согласно концепции, основные направления этой политики определяет президент. Одним из ее принципов называется «невмешательство во внутренние дела других государств».

В концепции утверждается, что при попытках «дискредитировать русский мир, его традиции и идеалы» нужно продвигать российскую культуру как «эффективный инструмент сглаживания противоречий между государствами». «Российскому менталитету присущи взаимопомощь, коллективизм, вера в добро и справедливость»,— написано в концепции.

В документе также обозначены национальные интересы России в гуманитарной сфере за рубежом. Среди них: защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также развитие международного гуманитарного сотрудничества «на справедливой, взаимной, открытой и недискриминационной основе».

В качестве одной из задач гуманитарной политики России называется формирование представления об РФ как о государстве, где «динамично развивается социально-культурная жизнь в условиях свободы литературного, художественного и других видов творчества, плюрализма мнений, отсутствия цензурных ограничений».

Приоритетной задачей в документе отмечается углубление двустороннего сотрудничества в с государствами на постсоветском пространстве: с участниками СНГ, Абхазией, Южной Осетией, Донецкой народной и Луганской народной республиками. Вместе с тем в концепции говорится, что «при развитии гуманитарных и культурных связей с прибалтийскими государствами, а также с Молдавией и Грузией следует учитывать вопросы соблюдения прав русскоязычного населения в этих государствах».