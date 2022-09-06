экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Сакр Гобаш принял послов Монголии, Китая и Чехии

CentralAsia (MNG) -  

Сакр Гобаш, спикер Федерального национального совета (ФНС), был отдельно принят сегодня в штаб-квартире ФНС в Абу-Даби, Одонбаатар Шижээхуу, Чрезвычайный и Полномочный посол Монголии, Чжан Имин, посол Китая в ОАЭ и Йиржи Славик, посол из Чехии в ОАЭ.

В ходе встреч все стороны обсудили общее двустороннее сотрудничество, в первую очередь парламентские связи между ФНС и парламентами трех стран, и подчеркнули важность обмена визитами и парламентским опытом.

Они также обсудили региональные и международные события, особенно на Ближнем Востоке.

Гобаш подчеркнул важность поощрения парламентских действий для поддержки роли парламентских институтов в проведении дипломатии, подчеркнув, что ОАЭ являются образцом терпимости и сосуществования.

Затем он подтвердил убежденность страны в том, что мир является стратегическим выбором и краеугольным камнем ее внешней политики. Он подтвердил, что FNC является законодательным органом, стремящимся помочь сформировать более безопасное будущее посредством работы парламентариев, и отметил важность парламентских комитетов дружбы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Россия и Таджикистан взаимно признают сертификаты о вакцинации от коронавируса
  • Более 20 человек погибли при землетрясении в Китае. Видео
  • Подвариант COVID «кентавр» не более устойчив к антителам, чем доминирующий сейчас BA.5


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com