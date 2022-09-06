Сакр Гобаш принял послов Монголии, Китая и Чехии

CentralAsia (MNG) -

Сакр Гобаш, спикер Федерального национального совета (ФНС), был отдельно принят сегодня в штаб-квартире ФНС в Абу-Даби, Одонбаатар Шижээхуу, Чрезвычайный и Полномочный посол Монголии, Чжан Имин, посол Китая в ОАЭ и Йиржи Славик, посол из Чехии в ОАЭ.

В ходе встреч все стороны обсудили общее двустороннее сотрудничество, в первую очередь парламентские связи между ФНС и парламентами трех стран, и подчеркнули важность обмена визитами и парламентским опытом.

Они также обсудили региональные и международные события, особенно на Ближнем Востоке.

Гобаш подчеркнул важность поощрения парламентских действий для поддержки роли парламентских институтов в проведении дипломатии, подчеркнув, что ОАЭ являются образцом терпимости и сосуществования.

Затем он подтвердил убежденность страны в том, что мир является стратегическим выбором и краеугольным камнем ее внешней политики. Он подтвердил, что FNC является законодательным органом, стремящимся помочь сформировать более безопасное будущее посредством работы парламентариев, и отметил важность парламентских комитетов дружбы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения